İstanbul Beşiktaş’ta, PKK terör örgütünün bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Çetin Sarıkaya için Elmadağ’daki Songur Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene şehidin yakınlarının yanısıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşi Çiğdem Sarıkaya, "Ben buna bakmaya kıyamadım. Bakamayacağım, ölürüm ona" diyerek fenalaştı. Fenalaşan abla Sarıkaya’ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Anne İnci Sarıkaya ise cenazenin yanına gelerek,"Kurban olurum nasıl kıydılar sana kuzum. Bırakın gösterin bana onu" diyerek Türk bayrağına sarılı tabuta sarıldı ve şehit Sarıkaya’nın fotoğrafını öptü.

Şehidin kardeşi Önder Sarıkaya, Bakan Işık’a sarılarak ağladı. Bakan Işık, şehit polis memuru Çetin Sarıkaya’nın kardeşleri Önder Sarıkaya ve Metin Sarıkaya’yı teselli etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Polis Sarıkaya, Elmadağ Mezarlığı’nda toprağa verildi.