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Başkent şehidini uğurladı

İstanbul’daki bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Yakup Çapat Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.


12 Aralık 2016 14:23

İstanbul Beşiktaş’ta, PKK terör örgütünün bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Yakup Çapat için Karşıyaka Mezarlığında öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene şehidin babası Mehmet, annesi Asiye ile kardeşleri Naciye ve Yurdagül'ün yanı sıra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaarslan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin yakınları, şehit polisin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Çapat, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Uğur Kan Yüksek


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