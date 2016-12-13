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Başkent’e şehit ateşi düştü

İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen bombalı saldırın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tugay Kızılırmak’ın acı haberi, Ankara’da yaşayan ailesine ulaştı.

Başkente şehit ateşi düştü

13 Aralık 2016 08:17
Başkent’e şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Tugay Kızılırmak, hastanedeki yaşam mücadelesine yenik düştü. Düzenlenen hain saldırının ardından şehit düşen 44 kişiden biri olan polis memuru Kızılırmak’ın şehadet haberi, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin ailesine acı haberi emniyet güçleri iletti. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı ve evin önüne taziye çadırı kuruldu. 3 ay önce evlendiği bilgisine ulaşılan şehidin akrabaları ve komşuları, acılı aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehit polis memuru Kızılırmak’ın naşı, öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

MUSA ERDOĞAN-ONUR EMRE DURAK

Etiketler: İstanbul bombalı saldırı, şehit Tugay Kızılırmak


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