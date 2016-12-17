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Başkent'e şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Başçavuş Volkan Külekçi'nin Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Başkente şehit ateşi düştü

17 Aralık 2016 13:49

Astsubay Başçavuş Külekçi'nin babası Haşmet annesi Rabiya ve eşi Sibel Külekçi'ye acı haber Merkez Komutanlığı ekipleri tarafından verildi. Şehit haberinin alınmasının ardından Etimesgut ilçesinde şehidin evinin bulunduğu site Türk bayraklarıyla donatıldı. 35 yaşındaki şehidin 2.5 yaşında Elifsu ve 7 yaşında Cansu ismindeki iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
Şehit Başçavuş Külekçi'nin cenazesinin, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazında kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedilmesi bekleniyor.  

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: ankara, şehit


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