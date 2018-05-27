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Başkent’in adres veri tabanı dijital ortamda

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1980’li yıllardan bugüne kadar dosyalanarak yazılı olarak arşivlenmiş tüm adres ve numara verilerini dijital ortama aktarıyor.

Başkentin adres veri tabanı dijital ortamda

27 Mayıs 2018 11:56

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü yetkilileri, Ulusal Adres Veri Tabanı kapsamında 2016 yılından sonraki tüm adres işlemlerinin dijital ortama aktarıldığını ancak daha önceki yıllara ait adres veri tabanının dosyalarda tutulduğuna dikkat çekti. Dosyalama işlemi sırasında yıpranan hatta yırtılan birçok adres veri bilgisinin tespit edilmesiyle birlikte Numarataj Şube Müdürlüğü, 1980-2016 yılları arasındaki adres veri dosyalarını elektronik ortama aktarmaya başladı.

ADRES BİLGİ SİSTEMİNE DAHA KOLAY ULAŞIM 

Başkent’teki binaların adres ve numaralandırma işlemlerinden; cadde, sokak, meydan ve bulvar isimlerinin verilmesi ile değiştirilmesine, bunların “Ulusal Adres Veri Tabanı”nda güncellenmesine kadar birçok konuda hizmet veren Numarataj Şube Müdürlüğü, tozlu raflarda kalmış verileri de bu sayede güncellemiş oluyor.
Bilgisayar ortamına aktarımın gerçekleşmesiyle birlikte adres bilgilerine ulaşımın daha hızlı ve kolay olacağının altını çizen yetkililer, “Eski kayıtlara dijital ortamda ulaşarak, vatandaşlara hızlı ve doğru hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Vatandaşımız talep ettiğinde 40 yıl önceki bir makbuzu bile kolayca zamanını almadan bulup çıkarabileceğiz” açıklamasını yaptı.

4 BİN 207 KLASÖR ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILDI 

Verilerin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili istatistiki verileri de paylaşan yetkililer, 1980-2016 yılları arasında arşivlenmiş adres veri bilgileriyle, dilekçelerden oluşan toplamda 4 bin 207 klasör, 396 bin 324 dosya ve 5 bin 808 makbuzun da dijital ortama aktarıldığını bildirdi.
Aktarma ve güncelleştirme çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanırken, Başkent adres tarihi de böylece önemli ölçüde dijital ortamda kayıt altına alınmış olacak.  

 

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