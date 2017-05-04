Başkent’in göbeğinde torbacı terörü

Başkent’te Siteler esnafının başı, cadde ve sokaklarda uyuşturucu madde satan torbacılarla dertte. Sokaklarda adeta terör estiren torbacılar, esnaf ve vatandaşları tehdit ederek korkutuyor, iş yeri soyup kundaklıyor. Can güvenliklerinin olmadığını iddia eden Siteler esnafı ise can güvenliklerini sağlamak için gerekeni kendilerinin yapacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Siteler’de bulunan bir iş yerini soyan torbacılar, aynı iş yerini ikinci defa soymaya kalkınca ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre, komşusunun iş yerinin soyulduğunu gören Seyfullah Gök isimli esnaf, torbacılara müdahale edince kimliği belirsiz şahıslar ellerindeki pompalı tüfeklerle etrafa ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Seyfullah Gök ayağından vurulurken, yoldan geçen bir kişi gözünden, diğer bir kişi ise burnundan yaralandı. Hızını alamayan şahıslar, ayağından vurulan Seyfullah Gök’ün hastaneye götürüldüğü esnada iş yerini de ateşe vererek ortalığı savaş alanına çevirdi.

Yaşanan olayı gözyaşları içinde anlatan Seyfullah Gök, “Yanımızdaki dükkan birkaç gün önce soyuldu. Dükkana gittik arkamızdan bir adam geldi, küfür falan etti. Aradan 3 dakika geçmedi, bizim buradaki arkadaşımıza kafa vurdu. Ben ayırmaya gittim o arada silahlar patladı. Bir anda 6-7 kişi oldular, beni bacağımdan vurdular. Burada soyulmadık dükkan kalmadı. Benim kaç senelik emeğim gitti. Şurada araba çevirenlere niye bir şey yapılmıyor. Olay pazar akşamı oldu, dün gece de iş yerimi kundaklamışlar. Binamı kundaklayanlar karşı binada esrar satar, hap satar. Bittim ben, 3 tane çocuğum vardı. Ben de artık hap satacağım” diye konuştu.

İş yeri soyulan esnaf ise “Perşembe günü sabah geldiğimde dükkanda hiçbir şey kalmamıştı. 17-18 milyar zarar var. 10 senelik emeğim boşuna gitti. Sıfıra çıktım. Pazar günü yine girmeye çalışmışlar, komşum olarak abi müdahale etmek istemiş, adamı vurmuşlar” dedi.

Zeynep Babacan - Burak Altun

