Başkent’in çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri çıkışından alınan numunelerin son analiz sonuçları açıklandı. Analiz sonuçlarına göre Başkentlilerin musluklarından akan içme suyunun tertemiz, kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğu bir kez daha kanıtlandı. Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin bin 544 ayrı noktadan numuneler aldığını hatırlatan yetkililer, numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılarak, suyun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu kaydetti.