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Başkent’in şebeke suyu temiz çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından her ay rutin analizi yapılan Ankara’nın şebeke suyu temiz çıktı.

Başkentin şebeke suyu temiz çıktı

23 Ekim 2016 14:04

Başkent’in çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri çıkışından alınan numunelerin son analiz sonuçları açıklandı. Analiz sonuçlarına göre Başkentlilerin musluklarından akan içme suyunun tertemiz, kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğu bir kez daha kanıtlandı. Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ’nin bin 544 ayrı noktadan numuneler aldığını hatırlatan yetkililer, numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılarak, suyun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu kaydetti.  


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