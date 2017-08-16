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Başkent’in tek kadın itfaiye erinden kadınlara çağrı

Ankara İtfaiyesi’nde tek kadın müdahale personeli olarak görev yapan Sultan Aktaş, mesleğin duygusal bir yük ve yorgunluk bırakabildiğini, taşıdığı kıyafetlerin ağırlığının o duygusal yükün yanında daha hafif kaldığını söyledi.

Başkentin tek kadın itfaiye erinden kadınlara çağrı

16 Ağustos 2017 09:35


Ankara İtfaiyesi’nde tek kadın personel olarak görev yapan Sultan Aktaş, erkek meslektaşları ile birlikte yangınlara müdahale ediyor, arama kurtarma çalışmalarına katılıyor ve hayat kurtarıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 7 yıldır santral görevlisi olarak çalışan ve son bir yıldır da müdahale personeli olarak görev yapan Aktaş, mesleğin zorluklarına dikkat çekti. Aktaş, "Olay yerinde bizden yardım etmemizi bekleyen insanlar var ve bu duygusal olarak bir yük, yorgunluk bırakabiliyor. Ancak üzerimizde gördüğünüz kıyafetlerin ağırlığı o duygusal yükten daha hafif kalıyor" dedi.

Ankara İtfaiyesi müdahale personeli içinde tek kadın olarak görev yapan Aktaş, itfaiyecilikte kadın personel sayısının az olmasından dolayı zorluk yaşadığını ancak ekip arkadaşlarının desteği ile işini ilk günkü heyecanla yaptığını vurguladı. Kadınların dünya üzerindeki bütün mesleklere iş gücü yetiştirebildiğine dikkat çeken Aktaş, kadınlara, "Korkmayın, isterseniz başarırsınız" çağrısında bulundu.

Mesleğe başladığı ilk yıllarda ailesinin kendisini yadırgadığını ancak bu işi sevgiyle yaptığını görmeleri üzerine destek olduklarını belirten Aktaş, "Olay yerine heyecanla gidiyorsunuz, teçhizatı kuruyorsunuz, zamanla yarışıyorsunuz ve hızlı karar vermeniz gerekiyor. Kimi zaman tabi ki olay yerinde sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama bunu tolere eden tek şey bu mesleğe olan sevgimiz, saygımız ve bir de can kurtarmanın verdiği mutluluk" ifadelerini kullandı. 

İlker Turak - Ömer Çetin - Burak Altun

Etiketler: Ankara İtfaiyesi, kadın itfaiye eri


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