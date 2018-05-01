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Başkent'te 1 Mayıs kutlamaları için yoğun güvenlik önlemleri alındı

Başkent’te çeşitli konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının Anadolu Meydanı’nda gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamaları öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Başkentte 1 Mayıs kutlamaları için yoğun güvenlik önlemleri alındı

01 Mayıs 2018 13:18
Başkent'te 1 Mayıs kutlamaları için yoğun güvenlik önlemleri alındı - Tıkla İzle

Başkent’te Anadolu Meydanı’nda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) gibi oda ve çok sayıda sendika ile birlikte sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesi polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kutlamalarda yaklaşık 5 bin polis görev alırken, Anadolu Meydanı’na çıkan yollar kamyon ve TOMA’larla kesilerek araç trafiğine kapatıldı, giriş noktalarına x-ray cihazları kuruldu. Hipodrom’dan Anadolu Meydanı’na kadar olan güzergah bariyerlerle kapatıldı. Köpeklerle miting alanında ve yakın bölgelerde aramalar yapıldı.

Polisler vatandaşları ve çantalarını didik didik arayarak meydana aldı. Ayrıca bomba imha uzmanları K9 köpeklerinin yardımıyla alanı tamamen kontrol etti. Bir polis helikopteri ise sabahın erken saatlerinden itibaren havadan yerdeki ekiplere destek oldu.  

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü - Ömer Çetin
 

 

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