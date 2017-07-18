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Başkent’te 18 araç birbirine girdi

Başkent’te arızalanan tırın birden çalışması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi.

Başkentte 18 araç birbirine girdi

18 Temmuz 2017 18:25

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ereğli’den sanayi malzemesi yüklenen Cafer G. yönetimindeki 67 FC 992 plakalı tır, malzemelerin boşaltılmasının ardından arızalandı. Araçtan inen sürücü Cafer G., takviye kablosu ile tırı çalıştırmayı başardı ancak içinde kimsenin bulunmadığı tır birden hareket etti.

Park halindeki 7 araca çarparak ilerleyen tırı durdurmaya çalışan Cafer G. ezilme tehlikesi atlattı. Tır son olarak 06 GGZ 07 plakalı araca çarparak durabildi. Tırın çarptığı aracın diğer araçlara çarpmasıyla birlikte toplam 18 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Tır şoförü ile araç sahipleri arasında tartışma yaşandı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Ömer Çetin - Cem Geçim
 


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