Başkent'te 27 adrese şafak vakti dev operasyon

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ankara Haymana ve Polatlı'da suç işlediği iddia edilen kişilere yönelik yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen kanıtlar doğrultusunda operasyon kararı aldı. Şüphelilerin evlerini tek tek tespit eden ekipler, alınan yasal izinlerin ardından operasyonun düğmesine bastı. Ankara Özel Harekat Polis timlerinin de katılımıyla 27 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı ve yağma, çek senet tahsilatı ve kundaklama gibi birçok eylemler ile halkın üzerine panik ve korku salarak menfaat sağlama suçlarına karıştıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 10 tabanca, 5 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Seyid Fatih Poyraz

