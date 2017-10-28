Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 94. yıldönümü kutlama programları kapsamında; 29 Ekim Pazar günü aralıklarla etkinlikler sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi, Tren Garı Kavşağı ve yan varyantları, Dögol Caddesi, Celal Bayar Bulvardan Kazım Karabekir Caddesine dönüş ve tüm varyantları, GMK Bulvarı, Fevzi Çakmak Caddesi, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Ulus Meydanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı, Baruthane Kavşağı, Sıhhiye Meydanı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Akay Kavşağı, Genelkurmay Kavşağı ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanından Kavaklıdere Polonya Caddesi kesişimine kadar ve ayrıca açılan tüm cadde ve sokaklar), Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Talatpaşa-Hipodrom Caddesi kesişimine kadar), İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi kesişiminden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanına kadar açılan tüm cadde ve sokaklar), Çankırı Caddesi ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Necatibey Caddesi, Sezenler Sokak, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), Meşrutiyet Caddesi (Atatürk Bulvarı ile Mithatpaşa Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Olgunlar Caddesi (Atatürk Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Milli Müdafaa Caddesi ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Dikmen Caddesi (Genel Kurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası açılan tüm cadde ve sokaklar), İsmet İnönü Bulvarı (Akay kavşağı ile Necatibey Caddesi arası), Esat Caddesi (Akay Kavşağı ile Atatürk Bulvarı arası alt geçit dahil) ve Tunus Caddesinin (Atatürk Bulvarı ile John F. Kennedy Caddesi arası açılan tüm sokaklar) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

