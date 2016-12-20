Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Başkent’te 3 katlı mobilya mağazası alevlere teslim oldu

Başkent’te 3 katlı mobilya mağazası alevlere teslim oldu

Ankara’nın mobilya sanayi bölgesi sitelerde bulunan 3 katlı mağazada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yan binanın çatısına da sıçrayan alevleri, itfaiye erleri güçlükle söndürdü.

Başkentte 3 katlı mobilya mağazası alevlere teslim oldu

20 Aralık 2016 07:45
Başkent’te 3 katlı mobilya mağazası alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Olay, saat 04.30 sularında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Siteler Şenkal Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya mağazasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangını fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye erleri, yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin komşu mobilya mağazasının çatı kısmına sıçraması paniğe neden oldu.

Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangın, başka binalara da sıçramadan söndürüldü. İşyeri çalışanları, itfaiyenin soğutma çalışması yaptığı sırada mağazada bulunan değerli eşyaları tahliye etmeye çalıştı. Dumanlar içinde kalan mağazaya tereddüt etmeden giren çalışanlar, kurtarabildikleri eşyaları güvenli bir yere taşıdı.

Yangının gece saatlerinde yaşanması nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı. Binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye erleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.  

Caner Ünver - Onur Emre Durak
ANKARA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç