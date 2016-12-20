Olay, saat 04.30 sularında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Siteler Şenkal Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya mağazasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangını fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye erleri, yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin komşu mobilya mağazasının çatı kısmına sıçraması paniğe neden oldu.

Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangın, başka binalara da sıçramadan söndürüldü. İşyeri çalışanları, itfaiyenin soğutma çalışması yaptığı sırada mağazada bulunan değerli eşyaları tahliye etmeye çalıştı. Dumanlar içinde kalan mağazaya tereddüt etmeden giren çalışanlar, kurtarabildikleri eşyaları güvenli bir yere taşıdı.

Yangının gece saatlerinde yaşanması nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı. Binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye erleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Caner Ünver - Onur Emre Durak

ANKARA