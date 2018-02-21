Başkent’te 59 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon

Ankara’nın genelinde, başta hırsızlık olmak üzere bir çok suçtan cezası bulunan ve bunlardan 4’ünün cezaevi firarisi olduğu 59 kişiye yönelik sabahın erken saatlerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri organizesinde, Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyona, 204 polis katıldı. Yapılan operasyonda 59 kişi de kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların toplam ceza miktarı 140 yıl olduğu bildirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 10 yıl hapis cezası olan ve nitelikli yağma suçundan aranan cezaevi firarisi E. K. isimli şahıs, 8 yıl hapis cezası olan ve hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi S. K., 4 yıl hapis cezası olan ve nitelikli yağma suçundan aranan cezaevi firarisi R. S., ve 4 yıl hapis cezası olan ve hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi S. Ç. isimli şahıslar gerçekleştirilen operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

94 ekip ve 204 personelin katıldığı ve başarıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aranan şahıslardan 4’ü cezaevi firarisi olmak üzere 37’sinin cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Seyid Fatih Poyraz

