Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahlatlıbel Mahallesi’nden İncek istikametine gitmekte olan 06 BS 3298 plakalı otomobilin sürücüsü Sıla B., Anayasa Mahkemesi önünde ağaçları sulayan belediye tankerini son anda fark ederek ani fren yaptı. Sıla B.’nin arkasında seyir halinde olan 06 SZ 420 plakalı otomobilin sürücüsü duramayarak araca çarptı. Aynı istikametten giden 06 FT 4201, 06 BM 2987, 06 SJ 020 ile 06 LMY 84 plakalı araçların da kazaya karışmasıyla 6 araç birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Abdullah Sarıca