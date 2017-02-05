Diğer
Kategoriler

Başkent’te akraba cinayeti

Ankara’da bir kişi, husumetli olduğu öğrenilen yeğenini ateşli silahla vurarak öldürdü.

Başkentte akraba cinayeti

05 Şubat 2017 07:23

Olay, saat 20.30 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Bünyamin G. (43) ile amcası Ferudun G., Ali Ersoy Mahallesi Çamlıtepe Caddesi üzerinde bulunan 155 numaralı iş yerinde bir araya geldi. İkili burada bir süre tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan Ferudun G., yeğeni Bünyamin G.’yi vurdu. Olayın ardından bölgeyi terk eden Ferudun G., gecenin karanlığından yararlanarak izini kaybettirdi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Bünyamin G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alan Bünyamin G.’nin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetle ilgili delilleri topladı. Polis ekipleri, Bünyamin G.’nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı.  

Uğur Kan Yüksek - Onur Emre Durak - Caner Ünver
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!