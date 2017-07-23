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Başkent’te alkollü şahıs, atık suların aktığı dereye düştü

Ankara’da Çubuk Çayı’nın kenarında ihtiyaç gideren alkollü şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten şehrin atık sularının karıştığı dereye düştü.

Başkentte alkollü şahıs, atık suların aktığı dereye düştü

23 Temmuz 2017 09:09
Alkollü şahıs, atık suların aktığı dereye düştü - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi’nin yanından akan ve şehrin atık sularının karıştığı Çubuk Çayı’nın kenarındaki ağaçlık arazide arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Erdoğan Y. (40), ihtiyaç gidermek için derenin kenarındaki istinat duvarına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden şahıs, yaklaşık 4 metre derinliğindeki ve şehrin atık sularının aktığı dereye düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan şahıs, suların içinde hareketsiz kaldı.

Şahsın uzun bir aradan sonra geri dönmemesi üzerine şüphelenen arkadaşları, dere kenarına gelerek Erdoğan Y.’nin suların içinde yüzüstü yattığını gördü. Yaralı şahsın arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıyla iletişime geçen 112 Acil Servis ekipleri, şahsa sakin olması konusunda telkinlerde bulundu. Dere yatağına merdiven dayayarak şahsın yanına inen itfaiye erleri, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle seyreden yaralı yakınları ve diğer vatandaşları dere kenarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Dere yatağına sarkıtılan sedyeye halatla bağlanan Erdoğan Y., daha sonra vatandaşların da yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Sağlık ekipleri, çamurlar içinde dereden çıkarılan yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. 

Caner Ünver

Etiketler: alkollü şahıs, atık suları, Başkent, kaza


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