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Başkent’te artık kazı yapılamayacak

Ankara'da 3 Nisan’da başlayan kazı sezonunun, 31 Ekim Salı günü sona ermesiyle birlikte, acil durumlar ve arızalar dışında kazı yapılamayacak.

Başkentte artık kazı yapılamayacak

01 Kasım 2017 11:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurulu'nda, kazı sezonunun 31 Ekim’de sona ermesi kararlaştırıldı. Karar gereği, bu tarihten itibaren yeni sezona kadar acil durumlar ve arızalar dışında kazı yapılamayacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, 31 Ekim Salı günü itibariyle Ankara’da kazı yapılamayacağını belirterek, gezici ekiplerle denetimler yapılacağını, vatandaşların bu konuda şikayetlerini, Alo 153 No’lu Mavi Masa hattına bildirebileceğini kaydetti.

AYKOME, Başkent’te yol ve kaldırımların alt yapı kurumları tarafından tekrar tekrar kazılıp bozulmasını önlemek amacıyla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlıyor.

Etiketler: ankara, kazı

 

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