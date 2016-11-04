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Başkent’te asayiş uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Kızılay semtinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Başkentte asayiş uygulaması

04 Kasım 2016 23:38

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 45 polisin görevli olduğu uygulamada Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkilileri yer aldı. Saat 21.00 sıralarında çalışmalara başlayan ekipler; Sakarya Caddesi, Selanik Caddesi, Tuna Caddesi, Bayındır Sokak ve İnkılap Sokak’ta uygulamalarını gerçekleştirdi. Uygulama dahilinde, civarda bulunan lokanta, kafe ve eğlence mekanlarında aramalarını sürdüren ekipler, eğlence mekanlarında idari yönden denetimlerini gerçekleştirdi. Bu mekanlarda bulunan vatandaşlara ise üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamanın ilerleyen saatlere kadar süreceği kaydedildi.

Etiketler: Asayiş Şubesi ekipleri


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