Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Başkent’te benzin istasyonunda korkutan yangın

Başkent’te benzin istasyonunda korkutan yangın

Ankara’da benzin istasyonunda park halinde olan bir akaryakıt tankerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Başkentte benzin istasyonunda korkutan yangın

05 Şubat 2017 08:16
Başkent’te benzin istasyonunda korkutan yangın - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-Konya Karayolu üzerinde bulunan benzin istasyonunda park halinde olan akaryakıt tankerinin kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, benzin istasyonunun marketine de sirayet etti. Benzin istasyonunda bulunan vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi geldi. İtfaiye erleri, hızla yangına müdahalede bulunurken, patlama ihtimaline karşı Ankara-Konya Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlar olma ihtimaline karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Jandarma ekipleri, akaryakıt tankerinin etrafını şerit çekerek kapattı. Yoğun gaz sızıntısının olduğu bölgede bazı vatandaşların sigara içmesi dikkat çekti.
Olayın görgü tanığı İbrahim Karapınar, “Arkadaşlarla buraya yanaştığımızda markete girmiştim. Onlar da ‘Gaz sızıntısı var’ diye arabanın yanına gelmişler. Ben de ‘Gaz sızıntısı değil, boş araba zaten’ dedim. Daha sonra içeri çay içmeye gittik. 5, 10 dakika sonra aracın ön tarafından alev yükselmeye başladı. Alevler tankerin boyunu geçti. Hepimiz korktuk, birden bire tutuştu” şeklinde konuştu.
Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.  

Caner Ünver - Onur Emre Durak
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!