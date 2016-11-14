Olay, saat 12.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Kafkas Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz olarak yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan incelemeler sonucunda araç içerisinde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri araç içerisinde ölü olarak bulunan kişinin cadde üzerinde çeyiz ve perde eşyası satan evli ve 3 çocuk babası Adem A. olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Adem A.’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Abdullah Sarıca