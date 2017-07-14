Diğer
Kategoriler

Başkent’te boş arazide erkek cesedi bulundu

Ankara’da boş arazide sırtından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Başkentte boş arazide erkek cesedi bulundu

14 Temmuz 2017 00:35

Olay, akşam saatlerinde Keçiören’de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Ovacık Mahallesi’nde boş arazi üzerinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şahsın sırtından vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın 56 yaşındaki İ.Ü. olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerindeki delilleri topladı. Yapılan çalışmaların arından İ.Ü.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Musa Erdoğan - Caner Ünver 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!