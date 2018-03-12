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Başkent'te büyük operasyon: 29 gözaltı

Başkent'te silah kaçakçılığı yapan örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Başkentte büyük operasyon: 29 gözaltı

12 Mart 2018 18:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Musa Yücel'in talimatıyla silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen örgüte yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında örgüt lideri C. Ç.'nin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen firarilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, örgüte yönelik daha önce yapılan operasyonda 17 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet faturasız av tüfeği ile çok sayıda merminin ele geçirildiği öğrenildi.  

Abdullah Sarica
 

 

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