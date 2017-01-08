Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Başkent’te canlı bomba zannedilen şahıs paniğe neden oldu

Başkent’te canlı bomba zannedilen şahıs paniğe neden oldu

Başkent’te bir lokantada canlı bomba zannedilen şahıs paniğe neden oldu. Müşteriler koşarak lokantayı boşaltırken, canlı bomba zannedilen alkollü şahıs kısa sürede yakalandı.

Başkentte canlı bomba zannedilen şahıs paniğe neden oldu

08 Ocak 2017 16:31

Olay, saat 15.30 sırlarında Çankaya’da meydana geldi. İddiaya göre, Konur Sokak’ta bulunan bir lokantada hesabı ödemek istemeyen alkollü şahıs ile lokanta sahibi arasında tartışma yaşandı. Alkollü şahsın boynundaki kulaklığı kablo zanneden ve şahsın elini beline doğru götürdüğünü gören müşteriler, "canlı bomba" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine koşarak lokantayı boşaltan müşteriler, büyük panik yaşadı. Alkollü şahıs daha sonra vatandaşlar tarafından tartaklanarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede yaptığı araştırmalar sonucu şahsı kısa sürede yakalayarak karakola götürdü.  

Derya Yetim - Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: ankara, canlı bomba


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç