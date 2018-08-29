Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Başkent’te çeşitli suçlardan aranan bin 79 kişi yakalandı

Ankara polisinin Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 79 kişi yakalandı.

Başkentte çeşitli suçlardan aranan bin 79 kişi yakalandı

29 Ağustos 2018 18:03

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğünce 17 Ağustos 2018 günü saat 08.00’den 29 Ağustos 2018 günü saat 08.00’e kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda GBT sorgusu yapılan 183 bin 635 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 79’u yakalandı. 113 şahıs, çeşitli suçlardan (hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb.) tutuklandı. 38 bin 84 otomobil kontrol edilirken 20’sinin çalıntı olduğu tespit edildi. 

58 motosiklete ve 96 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapıldı, 966 şahsa ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamalarda; 5 adet ruhsatlı tabanca, 70 adet ruhsatsız tabanca, 3 belgeli tüfek, 29 belgesiz tüfek, 44 adet kurusıkı silah, 14 adet kesici ve delici alet, bin 85 adet değişik çapta fişek, 532 gram uyuşturucu madde, 363 adet uyuşturucu hap, 3 bin 47 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.  

Onur Kök 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç