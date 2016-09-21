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Başkent’te cinayet

Ankara’da kardeşi tarafından bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Başkentte cinayet

21 Eylül 2016 23:51

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akşemsettin Mahallesi 1076 Sokak’ta yaşayan Ahmet K. ve kardeşi Yusuf K. arasında tartışma çıktı. İddialara göre büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmanın sonucunda Ahmet K. tarafından bıçaklanan Ahmet K. ağır yaralandı. Ağabeyini bıçaklayan Yusuf K. ise olay yerinden kaçtı.
Olayın ilgililere haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı Ahmet K.’yı ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ahmet K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı.  

Musa Erdoğan
ANKARA 


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