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Başkent’te çocukların kavgası ölümle sonuçlandı

Ankara’da çocukların kavgasına dahil olan aile fertlerinin taş ve sopalarla gerçekleştirdiği kavganın ardından 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkentte çocukların kavgası ölümle sonuçlandı

13 Ağustos 2017 09:20
Başkent’te çocukların kavgası ölümle sonuçlandı - Tıkla İzle

Olay, saat 19.00 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Demetgül Mahallesi 412/1. Sokak’ta yaşayan Tuncay Kulak (38) ile komşusu arasında çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Giderek şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aile fertlerinin de karıştığı taşlı sopalı kavga esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden darp edilen Kulak, evine geçtikten sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Kulak’tan haber alamayan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kavgaya karışan aile fertlerini gözaltına aldı. Mahalle sakinleri, polis ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Caner Ünver

Etiketler: ankara, çocuk, kavga


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