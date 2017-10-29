Başkent’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu yürüyüşle devam etti.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu TBMM ile Ulus’ta bulunan ilk Meclis arasındaki yürüyüşle devam etti. Yürüyüş öncesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası TBMM önünde konser verdi. Konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kortejin oluşturulmasının ardından yürüyüşe geçildi. Yürüyüşte ilk sırada gaziler yer aldı. Gaziler araçlar üstünde yerlerini aldılar. Gazilerden sonra askerler yürüdüler. Askerler yürürken ‘Her Türk asker doğar’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ şeklinde slogan attılar. Askerlerin ardından polisler askerleri takip etti. Polislerden sonra da yabancı ülkelerden Türkiye’ye gelen öğrenciler yürüdü. Öğrenciler ellerinde 49 ülke bayrakları ve Türk bayrağı ile yürüdüler. Öğrencilerin ardından izciler yürüyüşe katıldılar. İzciler İzmir Marşı söyleyerek yürüdüler.

Yürüyüş Ulus’ta bulunan ilk Meclis’te sona erdi.

Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan

