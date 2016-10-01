Olay saat 03.00 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara- İstanbul Karayolu üzerinde Ulus istikametine doğru seyretmekte olan 06 DC 6634 plakalı hafriyat kamyonunun damperi açıldı. Damperi açık bir şekilde yoluna devam eden kamyon, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri intikal etti. Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen üst geçidin her iki tarafını da şerit gererek kapattı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Caner Ünver - Onur Emre Durak