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Başkent’te DEAŞ soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Ankara’da DEAŞ’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Başkentte DEAŞ soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

13 Ocak 2017 20:27

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4’ü tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi 5'i de yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Caner Ünver

Etiketler: 3 şüpheli tutuklandı, Başkent, DEAŞ soruşturması


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