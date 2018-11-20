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Başkent'te dev FETÖ operasyonu: 92 gözaltı kararı

Başkent'te dev FETÖ operasyonu: 92 gözaltı kararı
Başkent'te dev FETÖ operasyonu: 92 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında jandarmadan 24 üsteğmen, 32 teğmen ile Deniz Kuvvetlerinden 1 üsteğmen ve 35 astsubay olmak üzere toplam 92 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün sözde mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, örgütle irtibatları tespit edilen jandarmadan 24 üsteğmen, 32 teğmen ile Deniz Kuvvetlerinden 1 üsteğmen ve 35 astsubay olmak üzere toplam 92 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 8 kişinin aktif olarak çalıştığı da tespit edildi. 

Toplam 92 şahıs hakkında verilen gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince devam ediyor.  

Seyid Fatih Poyraz
 

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