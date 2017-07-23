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Başkent’te doğalgaz borusu patladı !

Başkent’te kepçe operatörünün yol çalışması sırasında deldiği doğalgaz borusunun patlaması ile 10 metre yüksekliğe ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

Başkentte doğalgaz borusu patladı !

23 Temmuz 2017 10:02
Başkent’te doğalgaz borusu patladı - Tıkla İzle

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin Çerçi Sokak’taki yol çalışması esnasında kepçe operatörü yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Şiddetli patlamanın meydana gelmesi ile birlikte borudan alevler yükseldi. Vatandaşların ve belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binalardan tahliye oldu. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan alevler itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. 

Abdullah Sarıca - Caner Ünver - İbrahim Berat Yılmaz

Etiketler: Başkent, doğalgaz borusu, patlama


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