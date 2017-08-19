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Başkent’te doğalgaz paniği

Başkent’te bir fiber internet firmasının kablo döşemek için yaptığı kazı çalışmasında iş makinesinin doğalgaz borusunu kesmesi paniğe neden oldu.

Başkentte doğalgaz paniği

19 Ağustos 2017 13:24

Olay, saat 11.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Ege Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fiber internet firması kablo döşemek için 763. Cadde’de kazı çalışmaları başlattı. Kazı çalışmaları esnasında iş makinesi, yanlışlıkla doğalgaz borusunu kesti. Doğalgaz borusundan yüksek sesle havaya gaz fışkırması üzerine panik yaşandı. Çalışma yapan işçiler ve çevredeki vatandaşlar hemen acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, Başkentgaz ve polis ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri de patlama yaşanması ihtimaline karşın hazır bekletildi.

Caddeyi çift taraflı trafiğe kapatan polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentgaz ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde gaz kesildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevreyi yoğun gaz kokusu kapladı. 

Abdullah Sarica
 


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