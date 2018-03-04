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Başkent’te drift çılgınlığı kötü bitti: 1 yaralı

Ankara’da cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahısların eğlencesi kötü sonlandı. Sıfır çizen otomobilin çarptığı genç yaralandı.

Başkentte drift çılgınlığı kötü bitti: 1 yaralı

04 Mart 2018 11:37

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İvedik’teki bir sanayi bölgesinde araçlarıyla birlikte toplanan şahıslar, drift yapmaya başladı. Cadde üzerinde araçlar sıfır çizerken, etrafta toplanan vatandaşlar da bu tehlikeli eğlenceyi izlemeye koyuldu. İki otomobil meydanda dönerken, sürücüsünün bir anlığına kontrolünü kaybettiği araç, kalabalığın üzerine doğru savruldu. Aniden üzerine gelen araçtan kaçamayan bir gence otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan genç yaralanırken, panikleyen araç sürücüsü de drift yapmayı bırakarak caddeyi terk etti. Çevredeki diğer izleyiciler yaralı gencin yardımına koştu. Kaza anı, araçların sıfır çizmelerini kayıt altına alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.  

 

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