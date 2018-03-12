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Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara'da cumartesi günü cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşini 4 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkentte eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

12 Mart 2018 16:31

Ankara'da sigara kaçakçılığından dolayı tutuklu bulunduğu Sincan Açık cezaevinden cumartesi günü izinli çıkan F.Ç., Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 527 Sokak üzerinde bulunan evinde eşi İ.Ç. ile bir araya geldi. F.Ç. tutuklanıp cezaevine girdikten sonra, kentte bulunan gece kulüplerinde (pavyon) çalışan eşi İ.Ç. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucu F.Ç. eline aldığı bıçakla, 4 yaşındaki kızının gözleri önünde eşine saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken, F.Ç. kızını alarak otomobiline götürdü. Zanlı, daha sonra tekrar eve gelip, eşi İ.Ç.’yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay sonrası kızını kayınvalidesine teslim eden F.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden İ.Ç. ise yakınları tarafından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.  

Emre Yüzügüldü - Seyid Fatih Poyraz

Etiketler: ankara, kadın cinayeti

 

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