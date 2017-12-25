Başkentte eski koca dehşeti

Edinilen bilgiye göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda bir kafede oturan Hanife E. ile 4 ay önce boşandığı eski kocası Oktay K. arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında Oktay K., Hanife E.'yi bıçaklayarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hanife E.'yi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hanife E. ile Oktay K.'nin 8 yıllık evliliklerinden 2 çocuklarının olduğu ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 4 ay önce boşandıkları belirtildi. Polis ekinleri kaçan Oktay K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.