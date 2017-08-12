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Başkent’te eylem hazırlığındaki DEAŞ mensubu yakalandı

Ankara’da eylem yapmak üzere kritik noktalarda gözlem yapan DEAŞ üyesi terörist yakalandı.

Başkentte eylem hazırlığındaki DEAŞ mensubu yakalandı

12 Ağustos 2017 21:55

Alınan bilgilere göre, Antalya’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisinden ele geçirilen belgeleri inceleyen polis ekipleri, Ankara’da bazı kritik noktalarda keşif çalışmaları gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Antalya ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü incelemede M.A. isimli DEAŞ mensubunun keşif faaliyetini gerçekleştirdiği tespit edildi. Altındağ’da bulunan bir adrese baskın gerçekleştiren ekipler gözaltına alınan M.A'nın bilgisayarına el koydu.  

Etiketler: ankara, DEAŞ


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