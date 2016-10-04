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Başkent’te feci kaza: 22 yaralı

Ankara’da kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren belediye otobüsü ile mandalina yüklü kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Başkentte feci kaza: 22 yaralı

04 Ekim 2016 23:16
Başkent’te feci kaza: 22 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gölbaşı’nda Ankara-Konya karayolu ile Zıvra yolu kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selametli köyüne gitmekte olan Seyfettin Ö. idaresindeki 06 DC 7880 plakalı ve 149 hat numaralı EGO otobüsü, kavşağa kontrolsüz girince Mersin’den geldiği öğrenilen Mehmet Remzi Polat’ın kullandığı 45 UA 0510 plakalı mandalina yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyon şoförü Polat’ın çarpışmanın şiddetini azaltmak için karşı istikamete doğru manevra yapması ile kamyon karşı şeride devrildi. Kazada belediye otobüsündeki 20 kişi ile kamyondaki 2 kişi yaralanırken, kamyondaki mandalinalar da yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Fidan Yıldız’ı ambulansla İbn-i Sina Hastanesi'ne götürdü. Diğer yaralılar da bölgeye sev edilen ambulanslarla Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Ankara-Konya karayolunu bir süreliğine tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Kaza alanına gelen itfaiye erleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yola saçılan mandalinaları temizledi.

Kazanın görgü tanıklarından Tevfik Şahin, “Otobüs Gölbaşı’ndan geliyordu. Bağiçi Mahallesi’ne yolcuları bıraktı, oradan Selametli köyü’e giderken Adana tarafından gelen portakal yüklü araç yan tarafından otobüse vurdu. Çok sayıda yaralı var, tahminimce 20, 25 kişi yaralandı. Otobüse çarptıktan sonra kamyon da yolun karşısına devrildi. Kamyonda da 2 kişi var, biri şoför, biri de yanında. Onların sağlık durumları da iyiye gidiyormuş. Konya yolundan gelen kamyon büyük bir kaza olmasın diye kendini karşı şeride atmış” diye konuştu.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Ayşe Üngör - Caner Ünver - Musa Erdoğan
 

Etiketler: belediye otobüsü, kaza


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