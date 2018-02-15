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Başkent’te feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara’da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Başkentte feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

15 Şubat 2018 22:57

Kaza, Çubuk-Ankara Karayolu’nun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 YA 9984 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Halil İbrahim Yaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden Adem Demir yönetimindeki 06 FB 1193 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Halil İbrahim Yaz, Canan Yaz, Satın Nur Işık, Nilda Nur Işık hayatını kaybederken İsa Emir Işık yaralandı.

Kazanın ilgili yerlere bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, şahsı tedavi edilmek üzere ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza hakkına soruşturma başlatıldı.

Musa Erdoğan
 

 

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