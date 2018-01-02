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Başkent'te feci kaza: Otomobil marketin içine daldı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, markete daldı.

Başkentte feci kaza: Otomobil marketin içine daldı

02 Ocak 2018 16:54
Başkent'te feci kaza: Otomobil marketin içine daldı - Tıkla İzle

Vatandaşların alışveriş yaptığı esnada yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir marketin camını kırıp içeriye girdi. Vatandaşların alışveriş yaptığı esnada yaşanan feci kazada, otomobilin çarptığı kasiyer yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Öte yandan kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin camı kırıp kasiyere çarpma anı saniye saniye görüntülere kaydedildi.

 

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