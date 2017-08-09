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Başkent’te film gibi banka soygunu

Ankara’da aksiyon filmlerini aratmayan bir planla banka soygunu gerçekleştiren şahıslar, yaklaşık 400 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

Başkentte film gibi banka soygunu

09 Ağustos 2017 07:51

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. İddialara göre; Ostim 100.Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir bankanın ATM’lerine para yüklemek için gelen banka görevlilerini gizlice takip eden yüzleri kar maskeli 2 kişi, görevliler ATM’nin kasasını açmaya çalıştığı sırada başlarına pompalı tüfek dayadı. Kasanın açılmaması üzerine görevlileri yere yatıran zanlılar, banka görevlilerinin ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Daha sonra ATM’ye yüklenmek üzere getirilen yaklaşık 400 bin TL’yi alan hırsızlar, bellerindeki tabancaları aldıktan sonra görevlileri ATM’nin içine kilitleyerek olay yerinden kaçtı. Zanlıların kullandığı araca bir motosikletin de eskortluk ettiği iddia edildi.

Banka görevlileri hırsızların bölgeden ayrılmasının ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, ATM’de elleri kelepçeli bir vaziyette bulunan görevlileri kurtardı. Bankanın güvenlik kameralarının görüntülerini takibe alan polis ekipleri, kaçan araçların yakalanması için alarma geçti. Polis ekipleri, banka görevlilerinin ifadelerine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri, bankamatik üzerindeki delilleri topladı.
Hırsızların yakalanması için şüpheli görülen araçlar üzerinde şehir genelinde uygulama başlatıldı.  

Caner Ünver

Etiketler: ankara, banka soygunu


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