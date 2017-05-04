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Başkent’te gasp edilen kamyonet alev alev yandı

Ankara’da kimliği belirlenemeyen 3 kişinin gasp ettiği tiner ve boya yüklü kamyonet zanlıların yaptığı kazanın ardından alev alev yandı.

Başkentte gasp edilen kamyonet alev alev yandı

04 Mayıs 2017 07:16
Gasp edilen kamyonet alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, saat 03.30 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere gere; henüz kimliği belirlenemeyen 3 şahıs, Şenlik Mahallesi Nuri Pamir Caddesi üzerinde Keçiören Emniyet Müdürlüğü önündeki Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait 06 AJ 8317 plakalı tiner ve boya yüklü kamyoneti gasp etti.
Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, hırsızları yakalamak için alarma geçti. Çok sayıda polis ekibini peşine takan kamyonet Osmangazi Caddesi üzerinden Bağlum istikametinde ilerledi. Bağlum’dan Protokol Yolu’na çıkan kamyonet, şehir merkezi istikametinde ilerlemeye başladı. Yaklaşık 45 dakika süren kovalamacanın ardından, kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Protokol Yolu’yla Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Konutları yol ayrımında bariyerle çarptı. Zanlılar, kazanın ardından yaya olarak kaçmaya başladı. Kamyoneti teslim alan polis ekipleri, bir yandan da kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda zanlılardan biri yakalanırken, diğer zanlıların yakalanma çalışması sürüyor.

Yanan kamyonette peş peşe patlamalar meydana geldi

Kaza yapan kamyonetin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Polis ekiplerinin çağrısı üzerinde olay yerine itfaiye ve Keçiören Belediyesi’nin sulama tankeri sevk edildi. Motor kısmında başlayan yangının kamyonetin kasasında sıçramasıyla kamyonette ardı ardına patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri patlamalardan dolayı, Protokol Yolu’nu tek taraflı trafiğe kapattı. Belediye tankerinden sıkılan suyla yangın kontrol altına alındı. Kısa süre sonra bölgeye gelen itfaiye erlerinin yaptığı söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olayla inceleme başlatıldı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, gasp, kamyonet


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