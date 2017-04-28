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Başkent’te gece kulübüne kalaşnikoflu saldırı

Ankara’da kimliği belirlenemeyen 2 kişi, yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarlar ve tabancalarla bir gece kulübünü kurşun yağmuruna tuttu.

Başkentte gece kulübüne kalaşnikoflu saldırı

28 Nisan 2017 07:10
Başkent’te gece kulübüne kalaşnikoflu saldırı - Tıkla İzle

Olay, saat 00.30 sıralarında Çankaya’da medyada geldi. Edinilen bilgilere göre; plakası belirlenemeyen bir otomobille Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önüne gelen 2 kişi, araçtan inerek yanlarında getirdikleri kalaşnikoflar ve tabancalarla binaya ateş açmaya başladı. Yaklaşık 2 dakika boyunca gece kulübünü kurşun yağmuruna tutan ikili, daha sonra araçlarına bindi ve gecenin karanlığından faydalanarak izini kaybettirdi. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanan olmazken, gece kulübünde maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi, olay yerine sevk edildi. Gece kulübünün önünü şerit çekerek kapatan polis ekipleri, olayın görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Zanlıların, aracı Tunus Caddesi üzerinde terk ederek yaya olarak kaçtığı öğrenildi.
Olay hakkında, inceleme başlatıldı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan
 

Etiketler: Başkent, gece kulübü, pompalı tüfek, saldırı


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