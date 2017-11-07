Başkentte göçük: 1 ağır yaralı

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Afganistanlı işçinin birkaç gündür yaptıkları kanalizasyon kazısı esnasında göçük meydana geldi. Kazı esnasında çukura giren Muhammed Muradi (27) isimli işçinin üzerine çok miktarda toprak kaydı. Muradi’nin başı hariç tüm vücudunun toprak altında kaldığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Afgan işçiyi göçükten çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Uzun çabalar sonunda itfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkardı. Ekiplerin Muradi’yi toprak altından çıkardığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı. Ağır yaralanan Muradi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşlardan biri, “Buradan geçerken gördüm. Baştan aşağısı toprak altında kalmıştı. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü