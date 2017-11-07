Diğer
Kategoriler

Başkentte göçük: 1 ağır yaralı

Ankara’nın Ayrancı Mahallesi’nde bir süredir devam eden kanalizasyon çalışması esnasında sokakta göçük meydana geldi. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Başkentte göçük: 1 ağır yaralı

07 Kasım 2017 14:04

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Afganistanlı işçinin birkaç gündür yaptıkları kanalizasyon kazısı esnasında göçük meydana geldi. Kazı esnasında çukura giren Muhammed Muradi (27) isimli işçinin üzerine çok miktarda toprak kaydı. Muradi’nin başı hariç tüm vücudunun toprak altında kaldığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Afgan işçiyi göçükten çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Uzun çabalar sonunda itfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkardı. Ekiplerin Muradi’yi toprak altından çıkardığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı. Ağır yaralanan Muradi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşlardan biri, “Buradan geçerken gördüm. Baştan aşağısı toprak altında kalmıştı. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü

Etiketler: ankara

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç