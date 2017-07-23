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Başkent’te göçük altında kalan işçi öldü

Başkent’te kazı çalışmaları sırasında oluşan göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Başkentte göçük altında kalan işçi öldü

23 Temmuz 2017 18:06
Başkent’te göçük altında kalan işçi öldü - Tıkla İzle

Olay, saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinanpaşa Sokak’ta internet kablosu döşemek için kazılan yolda göçük oluştu. Göçük esnasında kazılan çukurda olan işçi Yakup Ö. (58) toprak altında kaldı. Yakup Ö.’nün toprak altında kaldığın fark eden diğer çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yakup Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yakup Ö.’nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Abdullah Sarıca - İbrahim Berat Yılmaz 

 


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