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Başkent’te hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Ankara’da hafriyat kamyonu ile çarpışan minibüsün boş arsaya devrilmesi sonucu 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Başkentte hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı

20 Mart 2018 09:10
Başkentte yolcu minibüsü kaza yaptı: 17 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul karayolunun Susuz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ostim-Kahramankazan seferini gerçekleştiren Halis S. idaresindeki 06 JPJ 94 plakalı minibüs, duraktan yolcu alıp, yoluna devam ettiği sırada aynı istikamette seyreden Bülent A. idaresindeki 06 FS 1753 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak kenardaki boş arsaya devrildi. Kaza nedeniyle 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza mahalline çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralıları ambulanslara alan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Minibüs içinde sıkışan vatandaşların yardımına itfaiye erleri yetişti. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, sedyeyle ambulanslara alındı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bulvarın 2 şeridi araç trafiğine kapanırken, başka kazaların önüne geçmek için polis ekiplerince önlem alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.  

Caner Ünver

Etiketler: ankara, yolcu minibüsü

 

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