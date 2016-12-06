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Başkent’te hırsızlar aynı otomobilin aküsünü 3 kez çaldı

Başkent’te hırsızlar, aynı otomobilin aküsünü farklı tarihlerde 3 kez çaldı. Pes dedirten olay sonrası otomobil sahibi çözümü, her gün otomobilinin aküsünü sökerek evine götürmekte buldu.

Başkentte hırsızlar aynı otomobilin aküsünü 3 kez çaldı

06 Aralık 2016 14:27

Ankara’nın Keçiören ilçesinde aynı aracın aküsü hırsızlar tarafından farklı tarihlerde 3 kez çalındı. Pes dedirttiren olay sonrası kendince hırsızlara karşı önlem alan otomobil sahibi Ekrem Tuğrul, her gün aracını park ettikten sonra aküsünü sökerek evine götürüyor. Otomobilini kullanacağı zaman tekrar aküsünü evinden getirerek otomobiline takan Tuğrul, bunun artık eziyet haline geldiğini belirterek yetkililerden çözüm bulunması için yardım istedi.

“1 dakika sürmedi”

Pazar günü saat 16.00 civarından köyden geldikten sonra otomobilini evinin önüne bıraktığını ertesi gün geldiğinde ise otomobilinin aküsünün olmadığını gördüğünü belirten Ekrem Tuğrul, “Saat 17.00 gibi eve çıktık. Bizden herhalde 50 dakika sonra gelmişler, kamera görüntülerine de baktık, arka tarafa bir araba durdu. Hepsi 1 dakika sürmedi. Birisi arabada oturuyordu şoför, 2 kişi geldi, indi 1 dakika içerisinde aküyü söküp, alıp gitmişler” ifadelerini kullandı.

Her gün otomobilinin aküsünü sökerek evine götürüyor

Arabasının aküsünün 3. kez çalındığından dert yanan mağdur Tuğrul, “Bunların yakalanmasını istiyorum. Bu 3’üncü akü oldu. Arabanın içerisinde mi yatacağız, ne yağacağız bilmiyorum. Arabamızı mı satalım bu yüzden ne yapalım?” şeklinde konuştu. Hırsızlara kendince bir önlem alan Tuğrul, aracını park ettikten sonra aküsünü sökerek evine götürdüğünü belirtti. Hırsızlar yüzünden arabasını satacak noktaya geldiğini söyleyen Tuğrul, “Hırsızlardan kurtulamıyoruz. Bu tür arabalarda oluyormuş akü çalınma olayı. Akü almaya gittik, orada da söylediler, ‘ağabey hep tür arabalarda çalınıyor aküler’ diyor” ifadelerini kullandı.

Uğur Kan Yüksek
ANKARA


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