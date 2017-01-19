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Başkent’te Hrant Dink anmasında gerginlik

Başkent’te, gazeteci Hrant Dink için ölümünün 10. yıldönümünde yapılan anma etkinlikleri gergin geçti.

Başkentte Hrant Dink anmasında gerginlik

19 Ocak 2017 17:10

Kurucusu olduğu ve genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesi önünde 10 yıl önce uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Hrant Dink, Başkent’te anıldı. Dink için farklı noktalarda çok sayıda anma etkinliği düzenlendi. Yüksel Caddesi üzerinde gerçekleştirilen anma programında gergin anlar yaşandı. Cadde üzerinde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis, Ankara Valiliği’nin umuma açık alanlarda oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamalarının yapılmasının 30 gün boyunca yasakladığı kararı hatırlatılarak, açıklama yapılması durumunda müdahale edileceği uyarısında bulundu. Gruptan bazı kişilerin polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak, polise sözlü sataşmalarda bulunması üzerine çevik kuvvet ekipleri, grubu olay yerinden uzaklaştırdı. Aralarında CHP’li milletvekillerinin de bulunduğu grup, basın açıklamasına izin verilmeyince saygı duruşunda bulunarak olay yerinden ayrıldı.  

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: ankara, gerginlik


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