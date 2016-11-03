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Başkent'te iki aile arasında kavga: 3 yaralı

Başkent'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Başkentte iki aile arasında kavga: 3 yaralı

03 Kasım 2016 18:06

Alınan bilgiye göre, Dodurga Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet olan akraba iki ailenin fertleri sokakta karşılaştı. Bu sırada iki grup arasında tartışma yaşandı. Yaşan tartışma sırasında Fethi Bayraktar, Babaoğlan Bayraktar ve Fatih Bayraktar vuruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fethi Bayraktar ve Babaoğlan Bayraktar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Ekrem S. gözaltına alındı. Polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemleri aldı.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: 3 yaralı, Başkent, iki aile arasında, kavga


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