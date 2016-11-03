Alınan bilgiye göre, Dodurga Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet olan akraba iki ailenin fertleri sokakta karşılaştı. Bu sırada iki grup arasında tartışma yaşandı. Yaşan tartışma sırasında Fethi Bayraktar, Babaoğlan Bayraktar ve Fatih Bayraktar vuruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fethi Bayraktar ve Babaoğlan Bayraktar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Ekrem S. gözaltına alındı. Polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Abdullah Sarıca