Başkent'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı İlkadım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikmen Caddesi’nden merkez istikametine seyreden 06 T 3385 plakalı taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı. Orta refüjdeki kaldırıma çarparak karşı şeride geçen taksi, Dikmen istikametine seyreden 06 T 1094 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın

